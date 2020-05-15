Скворцова рассказала, сколько составляет средний инкубационный период коронавируса

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"В среднем около пяти дней, пять - пять с половиной дней инкубационный период. Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусах", - сказала она в пятницу на онлайн-конференции в ТАСС.По словам Скворцовой, у достаточно большого числа инфицированных инкубационный период доходит до 14 и даже 20 дней. "Это определяется состоянием иммунной системы человека, потому что есть же и вообще бессимптомные формы", - пояснила она, отметив, что также многое зависит от наличия хронических заболеваний и вредных привычек.