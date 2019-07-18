Скончался председатель ассоциации ветеранов - медицинских работников Самарской области Николай Федорович Манаков
18 июля 2019 15:40
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Свою трудовую жизнь он начинал в роли простого доктора, затем возглавлял районные больницы в Исаклах и Кинель-Черкассах, работал начальником госпиталя для ветеранов, а затем заместителем руководителя главного управления здравоохранения губернии. Создал и долгое время руководил Ассоциацией ветеранов - медицинских работников области. Это была первая в России общественная организация, которая активно участвовала в воспитании молодых докторов, наставничестве, помогала своим коллегам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Николай Федорович всю свою жизнь оставался сердечным, добрым, творческим, жизнерадостным человеком. До последней минуты жизни он строил планы на будущее, хотел быть (и был!) полезным людям. Его неунывающий характер известен всем, кто знал Николая Федоровича Манакова.
Добрая ему память!
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал этого замечательного человека.
Гражданская панихида состоится завтра 19 июля 2019 года с 11.30 до 12.30, ритуальный зал по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 27, передает пресс-служба минздрава СО.
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