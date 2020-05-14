Сегодня медики Самарской области, работающие с Covid-19, получили выплаты

160

Выплаты предоставлены согласно спискам, которые были составлены главными врачами медучреждений. Предоставить расширенные и выверенные списки руководителям медучреждений поручил Глава региона. Среди получателей денежных средств - врачи, медсестры, санитарки, а также работники лабораторий, работающих с биоматериалами, и станций скорой помощи.«Каждый день здесь имеет значение. Вы прекрасно понимаете, в каком напряжении люди работают», - отметил Дмитрий Азаров,обращаясь к главврачам.По словам Николая Ренца, главного врача 5 городской больницы Тольятти, сотрудники, которой первые в губернии столкнулись с COVID-19, получили достойную компенсацию за тяжелый труд.«Настрой у людей такой хороший: они работали, вкалывали, старались – и достойная оценка, и в расчётках цифры достойные. Поэтому у людей, несмотря на тяжелый изматывающий труд, приятное, позитивное чувство», - пояснил Николай Ренц.«Важно, чтобы никто не остался вне зоны этих выплат из тех людей, которые находились на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Руководитель региона поручил главным врачам медицинских учреждений еще раз «буквально пофамильно проверить каждого», чтобы все получилиположенные им выплаты, передает пресс-служба облправительства.