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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарцы смогут записаться на приём к врачам поликлиник по единому телефону

22 августа 2019 14:43
88
Операторы центра будут консультировать жителей города, осуществлять запись на прием к врачам и предоставлять справочную информацию об адресе и режиме работы медорганизации.
С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу. Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» - создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.

В августе на базе Самарского областного клинического онкологического центра заработал Единый Контакт-центр министерства здравоохранения Самарской области. В настоящее время пациенты поликлиник Самары могут записаться на приём к врачу, обратившись в Единый Контакт-центр по телефону: 307-77-77, режим работы понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.

Операторы центра будут консультировать жителей города, осуществлять запись на прием к врачам и предоставлять справочную информацию об адресе и режиме работы медицинской организации. Вызовы врача на дом на данном этапе не будут производиться.

С 1 сентября этого года планируется распространить действие Контакт-центра на 16 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расположенных на территории городского округа Самара, а к концу года – на все медицинские организации губернии.

В своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что интегрирующим проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». В настоящее время в рамках реализации нацпроекта особое внимание уделяется вопросам информатизации: прорабатывается вопрос создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий, совершенствуется электронная запись на прием к врачу, внедряется электронная очередь, медучреждения оснащаются компьютерной техникой и инфоматами и др., передает пресс-служба минздрава СО.
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Комментарии



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22 августа 2019  14:43
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