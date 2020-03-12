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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарцев будут отстранять от работы из-за коронавируса

12 марта 2020 11:55
134
Самарцев будут отстранять от работы из-за коронавируса
Такие меры будут приняты, если у сотрудника выявится повышенная температура тела.

Жителям Самары будут проверять температура на работе. Такие меры вводятся из-за коронавируса. Дополнительная профилактика инициирована Роспотребнадзором.

Ранее надзорный орган обязал проводить профилактических мероприятия в адрес юридических лиц и ИП, которые работают в сферах общепита, транспортной сфера, образования, культуры, спорта и здравоохранения.

В связи с новой вспышкой инфекции COVID-19 бюджетным учреждениям предлагается проверять температуру тела сотрудникам на рабочих местах.

По состоянию на 12 марта на территории РФ зафиксировано 28 случаев заболевания вирусной инфекции. В 63 регионе ни один из диагнозов не подтвердился, пишет ПроГородСамара.

- Рекомендуется в обязательном порядке отстранять от работы сотрудников, и контролировать их состояние.

Фото pixabay.com


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Комментарии


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