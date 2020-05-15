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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарской губернии переходить к первому этапу снятия ограничений пока рано

15 мая 2020 14:09
178
Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.
Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Чтобы выйти на первый этап снятия ограничений заболеваемость в регионе должна снижаться: важен коэффициент распространения инфекции, который должен быть не более 1%. Сейчас в области он равен 1,1%.

Второй показатель - наличие свободных коек в больницах для пациентов с коронавирусом - не меньше 50% от нормативной потребности. В больницах региона заняты больше половины коек.

По охвату населения тестированием на коронавирус СО в числе лидеров в РФ.

«Если темпы распространения инфекции будут возрастать, то ни о каких снятиях ограничений речь мы вести не сможем. Это нужно объяснить буквально каждому жителю области, каждому руководителю и каждому члену трудового коллектива. Режим самоизоляции на территории региона действует. Да, мы предприняли максимальные усилия для того, чтобы работала экономика, чтобы бизнес имел возможность работать. Но еще раз подчеркну – с требованием стражайшего соблюдения всех санитарных норм, предписаний главного санврача», - отметил Дмитрий Азаров.

 
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Комментарии


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