Самарской губернии переходить к первому этапу снятия ограничений пока рано

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Чтобы выйти на первый этап снятия ограничений заболеваемость в регионе должна снижаться: важен коэффициент распространения инфекции, который должен быть не более 1%. Сейчас в области он равен 1,1%.Второй показатель - наличие свободных коек в больницах для пациентов с коронавирусом - не меньше 50% от нормативной потребности. В больницах региона заняты больше половины коек.По охвату населения тестированием на коронавирус СО в числе лидеров в РФ.«Если темпы распространения инфекции будут возрастать, то ни о каких снятиях ограничений речь мы вести не сможем. Это нужно объяснить буквально каждому жителю области, каждому руководителю и каждому члену трудового коллектива. Режим самоизоляции на территории региона действует. Да, мы предприняли максимальные усилия для того, чтобы работала экономика, чтобы бизнес имел возможность работать. Но еще раз подчеркну – с требованием стражайшего соблюдения всех санитарных норм, предписаний главного санврача», - отметил Дмитрий Азаров.