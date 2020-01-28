Самарский «средний врач» стал зарабатывать более 60 тысяч рублей
28 января 2020 20:16
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Опрошенные изданием медики подтвердили, что по «расчеткам» их оклады подросли. В то же время они опасаются, что с них снимут надбавки и все останется по-старому. Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений, зависимость от личного расположения руководства учреждений, а также различные «хитрости и уловки», к которым вынуждены прибегать главврачи, чтобы достигнуть спущенных сверху цифр.
По данным независимых профсоюзов, обстоятельные комментарии которых приводит «Самарское обозрение», достижение плановых результатов — следствие различных ухищрений и высокой нагрузки на врачей. По словам профсоюзных лидеров, за «красивыми зарплатами» нередко скрываются различные нарушения условий труда, а врачи работают с перегрузками в 1,5-2 и более раза. И даже по официальным данным, треть медиков трудится более чем на одной ставке.
Фото: соцсети
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