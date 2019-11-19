Самарский СПИД-центр получил два новых подразделения

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В ведомстве утверждают, что укрупнение службы позволит применять единый подход к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на территории области. Сейчас в регионе проживает около 36 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. Треть из них приходится на Тольятти, еще около 2,5 тысяч пациентов — жители Сызрани и близлежащих населённых пунктов.Жителям Тольятти, Сызрани и близлежащих районов теперь доступны современное оборудование для диагностики и мониторинга заболевания. Это касается и передовых методик лечения, лабораторных исследований. Если жители Автограда раньше обращались за помощью в местный городской СПИД-центр, то из Сызрани приходилось ехать с соседний Тольятти или Самару.Фото: samaraspidcenter.ru