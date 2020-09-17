Самарских пациентов будут лечить по методикам ведущих мировых кардиологических клиник

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Кардиологи Самарского областного клинического кардиологического диспансера прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Это крупнейшая в мире кардиохирургическая клиника и научно-исследовательский центр в области кардиологии и кардиохирургии.

Изучение и применение передовых технологий диагностики и лечения кардиологических заболеваний входит в одно из важнейших направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В своем ежегодном Послании 2019 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: «Максимальные усилия мы направим на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Работу нужно проводить комплексно, системно». Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволяет снизить смертность населения, увеличить продолжительность жизни россиян, улучшить ее качество. Поэтому так важно осваивать современные методики терапии, постигать опыт коллег ведущих клиник страны и мира.

Делегация в составе шести врачей - взрослого и детского кардиологов, перфузиолога, анестезиолога и трасфузиолога - на днях вернулась с образовательно-практического курса в НИМЦ ССХ им. Бакулева (Москва). В Самару специалисты привезли новые методики ведения больных с анемией в кардиохирургии и интенсивной терапии (диагностика, эпидемиология, профилактика и лечение).

«Анемия - весьма распространенное явление в кардиологической практике, - объясняет заведующая кабинетом трансфузионной терапии диспансера Раиса Кудралеева, - это, в том числе, скрытые и явные железодефицитные состояния разной степени тяжести, диагностированные ранее или выявленные на момент обращения за помощью к кардиологу. Они крайне осложняют течение операции и восстановительный период, поскольку нередко пациентам во время хирургического вмешательства требуется переливание донорской крови».

Во время обучения врачи, сопровождающие пациентов на догоспитальном, госпитальном и восстановительном этапах, получили новые знания в части диагностики, профилактики и лечения таких больных. Современные методы терапии, которые применяются в ведущих мировых клиниках, теперь доступны пациентам Самарского областного клинического кардиологического диспансера, передает пресс-служба облправительства.