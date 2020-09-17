Самарские врачи внедряют использование чек-листа по хирургической безопасности пациентов

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Сегодня, 17 сентября, по предложению Всемирной организации здравоохранения второй год отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Он призван привлечь внимание мировой общественности, структур здравоохранения и пациентских сообществ к проблемам безопасности пациентов.

«Понятие безопасности включает в себя создание той комфортной среды, которая обеспечит максимальный уровень защиты пациента на всех этапах его взаимодействия с медицинскими структурами, — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — По статистике около 10% пациентов по всему миру сталкиваются с нежелательными последствиями в процессе диагностики и лечения. Глобальной целью всемирного здравоохранения и руководства здравоохранения нашей страны является существенное снижение этого процента. Этого можно достичь за счет улучшения доступности и качества медицинской помощи, а также за счет внедрения принципов управления качеством и безопасностью медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях всех типов».

Есть несколько ключевых направлений, обеспечивающих безопасность пациентов. Это эпидемиологическая безопасность, которая подразумевает снижение риска инфекционных заболеваний во время пребывания пациента в стационаре или поликлинике. Более 55% нежелательных последствий, связанных с внутрибольничным инфицированием, можно устранить должным соблюдением гигиены рук медицинского персонала и самого пациента.

Лекарственная безопасность. Речь идёт о маркировке лекарственных препаратов, которая скоро станет повсеместной и позволит проводить мониторинг движения лекарств и учёт нежелательных событий.

Важным направлением является и обеспечение хирургической безопасности.

По словам главного врача Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Александра Вавилова, работа над хирургической безопасностью является актуальной особенно в хирургических клиниках. В настоящее время самарские врачи внедряют чек-лист хирургической безопасности, это перечень мероприятий с целью снижения нежелательных последствий.

Сегодня в больнице имени Пирогова проводится большая работа по внедрению хирургического чек-листа на каждом этапе клинического пути пациента во всех хирургических отделениях. Он подразумевает преемственный контроль пациента на всех этапах до поступления в операционную, во время операции, после операции. Это существенно помогает снизить риски, связанные с проведением хирургических вмешательств.

«Внедрение чек-листа для нас – это упорядочение и стандартизация того опыта, который у нас существует, — рассказал заведующий операционным блоком Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Андрей Кулябин. — Как известно, задача стандартизации – это снижение процента и количества ошибок, этот чек-лист должен обеспечить безопасность и повысить наш профессиональный уровень. Будет действовать своего рода программа, которая будет с учетом нашего опыта повышать качество и безопасность работы», передает пресс-служба минздрава СО.

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