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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарские врачи в среднем стали зарабатывать более 60 тысяч рублей

29 января 2020 09:55
103
Самарские врачи в среднем стали зарабатывать более 60 тысяч рублей Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений.
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений.

Средняя заработная плата врачей Самарской области к концу года составила 61,1 тысяч рублей, что позволяет чиновникам говорить о приближении региона к т.н. плановому показателю «дорожной карты» — 62,6 тысяч рублей. Такие цифры опубликовала газета «Самарское обозрение» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения и ТФОМС.

Опрошенные изданием медики подтвердили, что по «расчеткам» их оклады подросли. В то же время они опасаются, что с них снимут надбавки и все останется по-старому. Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений, зависимость от личного расположения руководства учреждений, а также различные «хитрости и уловки», к которым вынуждены прибегать главврачи, чтобы достигнуть спущенных сверху цифр.

По данным независимых профсоюзов, обстоятельные комментарии которых приводит «Самарское обозрение», достижение плановых результатов — следствие различных ухищрений и высокой нагрузки на врачей. По словам профсоюзных лидеров, за «красивыми зарплатами» нередко скрываются различные нарушения условий труда, а врачи работают с перегрузками в 1,5-2 и более раза. И даже по официальным данным, треть медиков трудится более чем на одной ставке, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: Pixabay.com
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Комментарии


Здравоохранение
29 января 2020  09:55
Самарские врачи в среднем стали зарабатывать более 60 тысяч рублей Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений.
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