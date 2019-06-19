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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса

19 июня 2019 18:13
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Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей.
14 июня на заседании Центральной Конкурсной комиссии подведены итоги и определены победители Всероссийского конкурса врачей. В 2019 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации.
       
Рабочие группы определили победителей во всех номинациях.

Победители представляют 36 субъектов Российской Федерации. Среди победителей – 3 врачей из Самарской области.
   
Номинация «Лучший участковый педиатр»
1 местоРафикова Рабия Тагировна – врач-педиатр участковый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская городская больница
№ 6»
 
Номинация «Лучший врач общей практики (семейный врач)»
2 место -  Гиль Наталья Александровна – врач общей практики (семейный врач)  государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская
городская поликлиника № 6 промышленного района»
 
Номинация «Лучший травматолог-ортопед»
2 место - Возгорьков Павел Владимирович – врач-травматолог-ортопед государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»
 
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:   пресс-служба облправительств
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