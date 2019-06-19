Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
19 июня 2019 18:13
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Рабочие группы определили победителей во всех номинациях.
Победители представляют 36 субъектов Российской Федерации. Среди победителей – 3 врачей из Самарской области.
Номинация «Лучший участковый педиатр»
1 место - Рафикова Рабия Тагировна – врач-педиатр участковый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская городская больница
№ 6»
Номинация «Лучший врач общей практики (семейный врач)»
2 место - Гиль Наталья Александровна – врач общей практики (семейный врач) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская
городская поликлиника № 6 промышленного района»
Номинация «Лучший травматолог-ортопед»
2 место - Возгорьков Павел Владимирович – врач-травматолог-ортопед государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительств
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