Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса

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14 июня на заседании Центральной Конкурсной комиссии подведены итоги и определены победители Всероссийского конкурса врачей. В 2019 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации.Рабочие группы определили победителей во всех номинациях.Победители представляют 36 субъектов Российской Федерации. Среди победителей – 3 врачей из Самарской области.– врач-педиатр участковый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская городская больница№ 6»- Г– врач общей практики (семейный врач) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарскаягородская поликлиника № 6 промышленного района»– врач-травматолог-ортопед государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительств