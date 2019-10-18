Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса «Святость материнства - 2019»

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Всего на конкурс поступило 342 заявки. 42 участника конкурса «Святость материнства – 2019» вышли в финал.Конкурс проводится четвертый год подряд. Его главная цель - защита материнства и детства, повышение рождаемости за счет сохранения беременности у женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора.В 2019 году на конкурсе введена новая номинация «Лучшая командная работа медицинской и общественной организаций по доабортному консультированию и просветительской деятельности».В номинации «Лучший врач акушер-гинеколог (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)» 1 место заняла врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Промышленного района Светлана Демьянова.В номинации «Лучшая командная работа по доабортному консультированию и просветительской деятельности» 5 команд стали победителями, в том числе Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района и Региональная Общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди»Памятными медалями «Святость материнства» награждены:- в номинации «Лучший врач акушер-гинеколог (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)» врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Юрий Голушков.- в номинации «Лучшая командная работа по доабортному консультированию и просветительской деятельности» - Самарская городская поликлиника №3 и Региональная общественная организация помощи семье Самарской области "Родные люди", передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО