Самарские врачи первыми в России используют телемедицину для консультации по ультразвуковым исследованиям

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Уникальное портативное устройство для ультразвуковых исследований совместимо как с телефоном, так и с планшетом, что позволяет легко провести процедуру в любом месте и в любое время, при необходимости организовать телемедицинские консультации с узкими специалисты.«Оборудование предназначено для выявления у пациентов острой патологии, которая может возникнуть как в стенах поликлиники, так и на дому, - рассказал главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица. - Позволяет врачу терапевту провести дифференциальную диагностику и принять своевременное решение о дальнейшей тактике лечения пациента, о маршрутизации. Основные задачи использования такого мобильного аппарата – сократить время постановки диагноза, время поступления пациента в специализированный стационар. А эти показатели могут повлиять на снижение смертности при острых заболеваниях и увеличение продолжительности жизни. Мы рады, что такое ноу-хау теперь на вооружении у врачей больницы. Применение мобильного УЗИ-аппарата в работе первичного звена с использованием возможностей телемедицины, кстати, впервые будет внедряться не только на территории области, но и в России. В рамках нацпроекта, инициированного Президентом, реализуется направление приближения помощи к населению, повышения ее доступности».Аппарат представляет собой небольшой планшет, к которому подключаются специальные датчики. Высокое качество визуализации устройства обеспечивает точную диагностику различных органов, включая брюшную полость, костно-мышечную систему, крупные сосуды, сердце и др.Новое оборудование врачи Волжской ЦРБ осваивают совместно со специалистами Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.Врач-терапевт Курумоченского отделения Волжской ЦРБ Татьяна Алексеева прошла обучение у специалистов областной больницы.«Врачи больницы имени Середавина провели обучение, поскольку нужно уметь правильно ставить датчик, - отметила врач-терапевт. – При этом аппарат позволяет в процессе процедуры связываться по видеосвязи напрямую с коллегами и оперативно консультироваться. В экстренном случае, когда есть необходимость срочного УЗИ, такой аппарат – большое подспорье. Можно сразу дифференцировать внутреннее кровотечение, острые холециститы и другие недуги».При сложных случаях обеспечена возможность телемедицинской консультации в онлайн-режиме - передачи результатов исследований областным специалистам для оперативной постановки диагноза и своевременного оказания необходимой медицинской помощи.«Мы продолжаем осваивать телемедицинские технологии и совместно с врачами Волжской ЦРБ начали работать с новым аппаратом, - рассказала врач функциональной диагностики СОКБ им. В.Д. Середавина Наталья Чернова. - Врачи из района могут отправить нам изображения, по которым врачи ультразвуковой и функциональной диагностики областной больницы могут помочь коллегам в уточнении диагноза сложным пациентам. Все это происходит в режиме онлайн».Таким аппаратом оснащена и Самарская станция скорой медицинской помощи.Напомним, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, самарские больницы оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием. Также в рамках нацпроекта особое внимание уделяется развитию телемедицины, в том числе реализуется проект по дистанционной передаче электрокардиограмм (ЭКГ) от районных больниц и бригад службы скорой медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Областные специалисты совместно с врачами из районов оперативно и качественно диагностируют сердечные недуги, и своевременно определяют маршрутизацию пациентов для оказания необходимой помощи жителям региона, сообщает пресс-служба облправительстваФото pixabay.com