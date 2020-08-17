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Самарские онкологи провели профилактическую акцию на набережной

17 августа 2020 18:16
198
Ключевая задача мероприятия - выявление онкологического заболевания на ранних стадиях.
В пятницу, 14 августа, на набережной реки Волги у Некрасовского спуска состоялась очередная профилактическая акция для жителей и гостей Самары. Организаторами мероприятия выступили сотрудники отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера.

В акции приняли участие также специалисты Самарского областного кожно-венерологического диспансера. Ключевая задача мероприятия - выявление онкологического заболевания на ранних стадиях.

Борьба с онкологическими заболеваниями - это одно из важнейших направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект предусматривает усиление профилактической работы для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний.

На Некрасовском спуске была установлена «Палатка здоровья», врач-онколог провел осмотр и консультацию 120 человек. Специалисты отделения медицинской профилактики информировали граждан о факторах риска развития онкологических заболеваний, в частности, меланомы.

Меланому считают одной из самых коварных злокачественных опухолей у человека. В 2019 году было выявлено 2779 случаев злокачественных новообразований кожи, в том числе и меланомы (286). Летом специалисты Самарского областного клинического онкологического и Самарского областного кожно-венерологического диспансеров проводят мероприятия для жителей и гостей города «Защити себя от солнца».

«Раннее выявление онкологических заболеваний – это залог успешного лечения, - отметила заведующая отделением медицинской профилактики онкодиспансера Ольга Козлова. - Злокачественные новообразования кожи занимают лидирующие позиции в структуре онкологических заболеваний уже несколько лет подряд. Меланома является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, которую можно диагностировать на ранних стадиях при обычном осмотре кожных покровов. Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, ультрафиолетовое облучение, травматизация новообразований кожи – это основные причины возникновения
данного заболевания».

По словам врача – ординатора отделения опухолей головы и шеи онкологического диспансера Кристины Ганиной, при любом подозрении на меланому необходимо срочно обращаться к врачу в поликлинику, к которой прикреплен пациент. Диспансерный осмотр жители нашего региона могут пройти с 18 до 39 лет 1 раз в 3 года. После 40 лет диспансеризацию необходимо проходить ежегодно, передает пресс-служба СОКОД. 
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Комментарии


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Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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