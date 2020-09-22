Самарские и болгарские ученые увеличат точность оптической диагностики рака кожи

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По итогам исследований планируется создать компактный прибор для массовых обследований в обычных поликлиниках.

Ученые Самарского университета имени Королева и Института электроники Болгарской академии наук совместно разработают комплексный метод оптической неинвазивной диагностики** доброкачественных и злокачественных новообразований кожи, который позволит довести точность выявления и классификации патологий кожи до уровня 95-98%. В исследованиях также принимают участие специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского областного клинического онкологического диспансера (СОКОД).

На основе разрабатываемого метода планируется создать портативный прибор для проведения в поликлиниках массовых и оперативных скрининговых обследований населения, например, во время диспансеризации - для проверки подозрительной родинки или пятна на коже нужно будет лишь направить на них луч лазера, после чего программа на ноутбуке согласно заложенным в нее алгоритмам позволит более точно поставить диагноз. Как известно, эффективность лечения онкологических заболеваний напрямую зависит от своевременности их выявления. К примеру, в случае выявления меланомы в первой стадии пятилетняя выживаемость пациентов после лечения составляет порядка 98% и не превышает 15%, если меланому выявили уже в четвертой стадии.

"Идея наших совместных с болгарскими коллегами исследований заключается в том, чтобы объединить несколько уже хорошо отработанных и известных подходов в оптической диагностике новообразований кожи. За счет этой комбинации методик комплексно повысится точность диагностики - как ожидается, до уровня 95-98%", - рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

По его словам, ученые планируют объединить в рамках одного комплексного метода такие виды диагностики новообразований кожи, как Рамановский анализ*** (имеющий точность определения онкопатологий на уровне 80-90%), анализ флуоресценции**** в ближней инфракрасной области (точность около 60%) и анализ флуоресценции в видимой области спектра (точность около 65-80%).

Первые результаты исследований международного коллектива ученых опубликованы в Optical Engineering - авторитетном научном журнале, посвященном исследованиям, разработкам и использованию оптической науки и оптической инженерии.

Диагностический прибор, который планируется создать по итогам исследований, будет достаточно компактным - размером примерно с обувную коробку, и врачи смогут взять его с собой, например, при выезде в отдаленные районы для диспансеризации местных жителей.