Самарские хирурги провели операцию с помощью умных технологий

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Врачи Самарской городской клинической больницы №8 в рамках образовательной недели по хирургии опробовали специальное медицинское оборудование. Благодаря его использованию на экран телефона можно вывести видео-изображение операционного поля, что позволяет консультанту видеть то, что в данный момент видит и оперирующий хирург, в режиме реального времени, и скорректировать действия врача.

«Данные трансляционные технологии для Самарской области в какой-то степени уникальны, хотя в стране подобный опыт имеется, - рассказал заведующий кафедрой хирургии института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по хирургии министерства здравоохранения Самарской области Евгений Корымасов. - Трансляционная медицина – понятие очень широкое, оно подразумевает не только передачу данных на расстоянии и консультирование, но и внедрение новых прорывных технологий фундаментальных исследований в практическую деятельность. В данном случае трансляционные технологии используются для телемедицинских консультаций».

Цифровизация здравоохранения в регионе идет активными темпами. Это одно из приоритетных направлений реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В своем послании 2019 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что интегрирующим проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». В развитии медицины, внедрении в систему здравоохранения новых технологий, в том числе, заключается и стратегия лидерства главы региона.

Специалисты рассказывают, в своей практической деятельности порой сталкиваются с ситуациями, когда необходима помощь старшего коллеги, более опытного врача. В этом случае и помогают трансляционные технологии, когда камера снимает операционное поле, и через коммуникационные технологии на обычный телефон консультанта, который может находиться на большом расстоянии от операционной, в другом городе, приходит видеоизображение из операционной. Технология позволяет вести переговоры с оперирующим хирургом и подсказывать, что лучше сделать дальше, как действовать в сложной ситуации.

Главный врач Самарской городской клинической больницы №8 Сергей Дергаль рассказал, как трансляционная технология уже помогла хирургам, проводившим операцию с использованием эндоскопического оборудования.

«Операция была малоинвазивная, когда через небольшие проколы при помощи видеокамеры и инструментов мы удаляем желчный пузырь, - пояснил Сергей Владимирович. - Сложность была в том, что пациент поступил с достаточно запущенным процессом. Кроме того, в прошлом у больного была операция по поводу язвы желудка, возникли спайки. Хирурги встали перед вопросом - продолжить эндоскопическую операцию или изменить ее и перейти на открытую операцию. Ситуацию обсудили по громкой связи с консультантом из Санкт-Петербурга, который посмотрел на операционное поле и высказал свое мнение. После его совета приняли решение продолжить операцию и закончили ее лапароскопически. На сегодняшний день пациент выписан домой, все закончилось без осложнений», передает пресс-служба облправительства.