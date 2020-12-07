Самарские хирурги провели операцию с помощью телефона

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Врачи Самарской городской клинической больницы №8 опробовали специальное медицинское оборудование.

Оно позволяет вывести прямо на экран телефона видеоизображение из операционной, чтобы консультант мог в режиме реального времени следить за действиями хирурга и корректировать их, вести переговоры. Таким образом, когда медику требуется помощь более опытного коллеги, он может получить ее на расстоянии, к примеру - из другого города.

Трансляционная технология помогла хирургам, проводившим операцию с использованием эндоскопического оборудования.

"Операция была малоинвазивная, когда через небольшие проколы при помощи видеокамеры и инструментов мы удаляем желчный пузырь, - рассказал главный врач больницы Сергей Дергаль. - Сложность была в том, что пациент поступил с достаточно запущенным процессом. Кроме того, в прошлом у больного была операция по поводу язвы желудка, возникли спайки. Хирурги встали перед вопросом - продолжить эндоскопическую операцию или изменить ее и перейти на открытую операцию. Ситуацию обсудили по громкой связи с консультантом из Санкт-Петербурга, который посмотрел на операционное поле и высказал свое мнение".

Воспользовавшись советом специалиста, врачи приняли решение продолжить операцию и закончили ее лапароскопически. Вмешательство прошло без осложнений. В настоящее время пациент уже выписан домой, сообщает Самру.ру.