С 21 по 27 сентября в России пройдет «Неделя здоровья»

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Минздрав России и АНО «Национальные приоритеты» проводят «Неделю здоровья» для формирования у населения ответственного отношения к своему здоровью и профилактике неинфекционных, в частности, онкологических заболеваний.

Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу Мурашко, получить рекомендации врачей, узнать об услугах, сервисах и мероприятиях, которые доступны уже сегодня благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Каждый день будет посвящён определенной тематике: борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказанию первой помощи, профилактике неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и другим.

21 сентября «Неделю здоровья» откроет прямой эфир с участием генерального директора «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главного внештатного специалиста онколога Андрея Каприна.

22 сентября на вопросы ответит директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины», главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

23 сентября можно будет узнать все о об оказании первой помощи от Леонида Дежурного, главного внештатного специалиста Минздрава России по первой помощи.

24 сентября министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко ответит на актуальные вопросы от пользователей.

25 сентября на прямой диалог с жителями страны выйдет официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

26 сентября о сохранении сердечного здоровья расскажет генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог Сергей Бойцов, а завершат «Неделю здоровья» полезные мастер-классы от волонтеров-медиков, которые состоятся 27 сентября.

«Неделя здоровья» проходит при поддержке информагентства ТАСС, портала «Будущее России. Национальные проекты», компании Mail.ru Group, социальной сети Вконтакте и всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, официальных страницах ТАСС в социальных сетях, сайте и социальных сетях портала «Будущее России. Национальные проекты«, а также социальных сетях АНО «Национальные приоритеты».

Ссылка на трансляцию: https://tass.ru/press/11211, передает пресс-служба минздрава СО.