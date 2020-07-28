Ростех начинает поставки медучреждениям отечественной вакцины от пяти заболеваний

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"Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, то есть вакцина сразу от пяти видов заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции. Раньше укол от пяти болезней сразу можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы ее создали и уже зарегистрировали, и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения", - сказал он.Ранее сообщалось, что пентавакцина будет производиться в России по технологии полного цикла.Чемезов также напомнил, что в 2019 году Ростех создал и начал поставки первой отечественной четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа по стандартам ВОЗ "Ультрикс Квадри". Ее создание стоило Ростеху около 1 млрд руб., сказал он. "Этот новейший препарат включает четыре актуальных штамма, и одним уколом можно сразу привить вакцину от четырех различных штаммов гриппа", - отметил Чемезов.Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС