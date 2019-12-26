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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

26 декабря 2019 14:59
138
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области.
Кроме того, из-за врачебной ошибки у пациента под гипсом началось нагноение. "Но это ничего: лишь бы ребёночек был здоров", — шутят в соцсетях, передает life.ru.

В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области. Ещё в ноябре 2018 года пациенту сделали операцию на руке, поставили металлический штифт и выписали после наложения гипса. Тем не менее травмированная конечность постоянно болела и беспокоила мужчину. Но главный "сюрприз" был ещё впереди.

— Во время операции пациенту нанесли три сильных ожога, о чём человека не проинформировали и благополучно наложили съёмный гипс. Обнаружилось всё, когда раны загноились, — рассказывает знакомая "беременного" пациента.

Спустя год мужчине нужно было удалить металлическую конструкцию, вживлённую при переломе. Вновь обращаться в районную больницу он не стал — ещё свежи были воспоминания об операции с последствиями. За консультацией было решено ехать в областной центр. Однако при взгляде на выписной эпикриз глаза медиков округлились: коллеги рекомендовали им проводить удаление металлоконструкции пациенту только "после родоразрешения". А в качестве сопутствующего диагноза врачи вписали "беременность на 27-й неделе".

Этой историей поделилась жительница Боровичей в одной из местных групп в соцсетях. Вскоре в комментариях активизировались её "товарищи по несчастью" — люди, которые тоже имели негативный опыт реабилитации в этом медучреждении. Одна из пациенток рассказала, что её знакомого выписали из хирургического отделения "в состоянии клинической смерти", тогда как мужчина уходил из больницы на своих ногах, а другая пожаловалась, что её вовсе забыли прооперировать, наложив гипс просто так. 



Фото © VK / "Боровичи онлайн"/life.ru
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Комментарии


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