Россиянам не советуют носить сотовые телефоны в карманах брюк
13 января 2020 09:05
147
Советы дает Роспотребнадзор.
В Роспотребнадзоре посоветовали россиянами не носить сотовые телефоны в карманах брюк. Полный список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.
В частности, специалисты заявили, что телефон лучше не носить при себе, разговоры следует ограничить двумя минутами, а перерыв между звонками должен быть не менее 15 минут. Во время разговора трубку нужно подносить к уху спустя несколько секунд для снижения уровня облучения.
Дело в том, что гаджеты работают на максимальной мощности во время телефонного соединения. Однако спустя 10-20 секунд излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня.
Кроме того, не следует злоупотреблять мессенджерами, поскольку частые переписки могут плохо влиять на развитие костей и суставов пальцев и кисти, а мелкое изображение на экране смартфона приводит к ухудшению зрения, передает Радио Маяк.
В Роспотребнадзоре посоветовали россиянами не носить сотовые телефоны в карманах брюк. Полный список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.
В частности, специалисты заявили, что телефон лучше не носить при себе, разговоры следует ограничить двумя минутами, а перерыв между звонками должен быть не менее 15 минут. Во время разговора трубку нужно подносить к уху спустя несколько секунд для снижения уровня облучения.
Дело в том, что гаджеты работают на максимальной мощности во время телефонного соединения. Однако спустя 10-20 секунд излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня.
Кроме того, не следует злоупотреблять мессенджерами, поскольку частые переписки могут плохо влиять на развитие костей и суставов пальцев и кисти, а мелкое изображение на экране смартфона приводит к ухудшению зрения, передает Радио Маяк.
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13 января 2020 09:05Россиянам не советуют носить сотовые телефоны в карманах брюк
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