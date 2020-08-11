Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

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"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал президент.Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом."Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - добавил российский лидер.Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.Массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной, заявил президент РФ."Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск - вот что важно - массовый выпуск этого препарата", - сказал глава государства. По его словам, это нужно, чтобы все желающие могли сделать такую прививку. При этом Путин подчеркнул, что "это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно"."Знаю, что у нас работа над вакцинами подобного рода в России продолжается в других учреждениях, желаю всем специалистам успеха, мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый шаг", - отметил Путин, назвав это очень важным и для России, и для всего мира."Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что так и будет", - продолжил глава государства. Президент поздравил всех, кто работал над препаратом. Он также выразил благодарность премьер-министру России Михаилу Мишустину, главе Минздрава Михаилу Мурашко и отметил вклад вице-премьера Татьяны Голиковой. "Это успех, еще раз поздравляю вас", - обратился глава государства к членам кабмина.Путин уточнил у министра, зарегистрированы ли где-то еще в мире подобные вакцины. Мурашко ответил, что есть разработки в Китае и в ряде других стран, "но там еще идут клинические исследования". "По сути дела регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первое", - сказал глава Минздрава."Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться, и на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать", - сказал Путин.Фото: Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова/ТАСС