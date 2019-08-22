Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
22 августа 2019 17:48
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"Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения", — сказала собеседница агентства.
По настоящее время пострадавшая находится в коме. Согласно оценке врачей, состояние ребенка —критическое. За первые сутки в больнице сердце девочки останавливалось пять раз. У нее серьезно пострадали легкие, печень и сердце, передает topspb.tv.
Во вторник генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
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