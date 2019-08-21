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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Российские врачи могут выехать в Турцию для лечения пострадавшей девочки

21 августа 2019 19:07
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Состоялась видеоконференция с участием турецких медработников и российских специалистов департамента здравоохранения Санкт-Петербурга.
Департамент здравоохранения Санкт-Петербурга выразил заинтересованность в выезде в Турцию своих специалистов для лечения 12-летней девочки, которая сейчас находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

"Сегодня около 15.00 (совпадает с мск) в университетской больнице Памуккале города Денизли состоялась видеоконференция с участием турецких медработников и российских специалистов департамента здравоохранения Санкт-Петербурга", - сказала собеседница агентства.

"По окончании консилиума представители департамента выразили заинтересованность в выезде в Турцию и проведении консультаций с турецкими коллегами непосредственно в больнице для мониторинга состояния пациентки, возможной корректировки ее лечения и подготовки при отсутствии противопоказаний к эвакуации в Россию", - добавила Касимова.

По ее словам, в предварительном плане генконсульство РФ в Анталье согласовало этот вопрос со страховой компанией, которая подтвердила готовность в ближайшее время организовать поездку российских экспертов, сроки командировки уточняются.

"В ходе онлайн-конференции турецкие представители озвучили основные параметры состояния здоровья пострадавшей (пока без значительных изменений, стабильно тяжелое), проинформировали об основных методах лечения и применяемых на данном этапе медикаментозных средствах. С российской стороны были заданы уточняющие вопросы по неврологическому и терапевтическому профилю. После обмена мнениями была достигнута договоренность о продолжении контактов для определения оптимального курса лечения", - отметила Касимова.

Она добавила, что посольство продолжает держать ситуацию на контроле, оно находится в оперативном контакте с МИД Турции, который также выразил готовность подключиться к оказанию содействия в решении возникающих задач.

Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.

Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришло 7 мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение. 
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Комментарии



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21 августа 2019  19:07
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