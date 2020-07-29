Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

В этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, в предыдущие годы граждан от них не прививали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, передает РИА Новости.
"Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне", — отметила глава ведомства.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что поставка вакцины от гриппа в регионы начнется 31 августа.
"С учетом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60 процентов населения. Из числа входящих в группу риска это должно быть порядка 75 процентов", — добавила она.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна оставаться добровольной, но этот выбор — еще "и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких".
"Тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа", — добавил президент, отметив, что это общая задача для всех уровней власти.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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