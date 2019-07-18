Роспотребнадзор назвал источник норовируса в детском лагере в Крыму
18 июля 2019 16:26
65
"В ходе проведения комплекса лабораторных обследований декретированных лиц и объектов окружающей среды с целью определения источника инфекции, факторов передачи и причин, повлекших формирование очага, по результатам лабораторных исследований установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой", - говорится в сообщении.
Все работники направлены на консультацию и лечение, с 17 июля для работы на пищеблоке привлечен дополнительный персонал, отметили в ведомстве.
На месте продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционных, говорится в сообщении.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
18 июля 2019 16:26
Сотрудники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском лагере "Лучистый" в Крыму. Здравоохранение
65
18 июля 2019 15:40
Гражданская панихида состоится завтра 19 июля. Здравоохранение
94
18 июля 2019 09:53
Такая классификация служит призывом к международному сообществу для активизации финансовой и технической поддержки. Здравоохранение
171
17 июля 2019 19:09
С первого дня ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова. Здравоохранение
336
17 июля 2019 18:37
Прошла VI ежегодная витреоретинальная мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» с участием хирургов-офтальмологов международного уровня. Здравоохранение
319
17 июля 2019 15:06
Заболевания молочных зубов могут привести к поражению будущих коренных, а также сказаться на формировании дефектов речи и неправильного прикуса. Здравоохранение
340
17 июля 2019 13:48
Федеральные центры отказывались принять больного. Здравоохранение
318
16 июля 2019 16:10
В ближайшее время врач приступит к своим обязанностям. Здравоохранение
315
16 июля 2019 11:28
Он прошел диспансеризацию в поликлиническом отделении Самарской городской больницы №4. Здравоохранение
303
15 июля 2019 15:24
До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось. Здравоохранение
347
Современная медицина
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
97
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
246
5 июня 2019 17:50Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
206
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14044
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14088
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14249
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
233
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
367
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
418
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
305
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
653
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3797
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
713
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
604
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
813
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
830
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
554
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
864
Мероприятия
Собранные в рамках акции «Возродим библиотеку» книги, пополнят фонд библиотеки в Ведено Чеченской Республики
«Культурное сердце России»: в Кинеле состоится III областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»