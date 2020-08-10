Роспотребнадзор назвал долю заболевших COVID после возвращения с курортов

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«Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, я хочу сказать, что по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек», — отметила она.Попова добавила, что несмотря на то, что цифра кажется незначительной, россиянам следует придерживаться всех рекомендаций ведомства во время отдыха на российских курортах.Ранее стало известно, что в Сочи власти усилят контроль за соблюдением масочного режима из-за возможного роста заболеваемости во время пика туристического сезона.Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов говорил о том, что массовый приток россиян на курорты может привести к всплеску заболеваемости в регионах. По его мнению, рост числа заболевших будет наблюдаться уже во второй половине августа.Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС/РБК