Роспотребнадзор назвал долю заболевших COVID после возвращения с курортов

После возращения с российских курортов коронавирусом заболевают около шести человек из 10 тысяч, передает РБК. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, я хочу сказать, что по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек», — отметила она.
Попова добавила, что несмотря на то, что цифра кажется незначительной, россиянам следует придерживаться всех рекомендаций ведомства во время отдыха на российских курортах.
Ранее стало известно, что в Сочи власти усилят контроль за соблюдением масочного режима из-за возможного роста заболеваемости во время пика туристического сезона.
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов говорил о том, что массовый приток россиян на курорты может привести к всплеску заболеваемости в регионах. По его мнению, рост числа заболевших будет наблюдаться уже во второй половине августа.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС/РБК
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