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Регистратура службы крови СО модернизирована для комфорта и удобства доноров
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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Регистратура службы крови СО модернизирована для комфорта и удобства доноров

19 января 2020 16:34
123
Выполнен ремонт по специально разработанному для самарской службы крови дизайн-проекту, задачей которого являлось совмещение функциональности, привлекательного внешнего вида, фирменного стиля и удобства.
Для лучшей организации процесса приема доноров и создания комфортных условий пребывания в регистратуре Самарской областной клинической станции переливания крови выполнен ремонт по специально разработанному для самарской службы крови дизайн-проекту, задачей которого являлось совмещение функциональности, привлекательного внешнего вида, фирменного стиля и удобства.

В рамках обновления регистратуры на Самарской станции переливания крови проведена оптимизация и модернизация оснащения рабочих мест медицинских работников, выполнена перепланировка, устранены барьеры между сотрудниками и донорами, обновлено картохранилище и архивные стеллажи.

Комфортные условия для доноров в регистратуре обеспечивают увеличенное пространство, яркое освещение помещения. Здесь установлены столы и стулья для заполнения анкет, организована мягкая зона отдыха.

Дизайн-проект регистратуры выполнен в фирменном стиле службы крови с соблюдением корпоративных цветов и основных требований брендбука, разработанного для медицинских учреждений Самарской области, передает пресс-служба минздрава СО.  


Фото:   пресс-служба минздрава СО
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Комментарии


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19 января 2020  16:34
Выполнен ремонт по специально разработанному для самарской службы крови дизайн-проекту, задачей которого являлось совмещение функциональности, привлекательного внешнего вида, фирменного стиля и удобства.
Регистратура службы крови СО модернизирована для комфорта и удобства доноров
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