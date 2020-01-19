Регистратура службы крови СО модернизирована для комфорта и удобства доноров

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В рамках обновления регистратуры на Самарской станции переливания крови проведена оптимизация и модернизация оснащения рабочих мест медицинских работников, выполнена перепланировка, устранены барьеры между сотрудниками и донорами, обновлено картохранилище и архивные стеллажи.Комфортные условия для доноров в регистратуре обеспечивают увеличенное пространство, яркое освещение помещения. Здесь установлены столы и стулья для заполнения анкет, организована мягкая зона отдыха.Дизайн-проект регистратуры выполнен в фирменном стиле службы крови с соблюдением корпоративных цветов и основных требований брендбука, разработанного для медицинских учреждений Самарской области, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО