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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Разработчик назвал сроки появления вакцины от COVID-19 в России

16 мая 2020 16:31
144
Вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать и начать производить уже в конце лета.
Вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать и начать производить уже в конце лета. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 16 мая, передают "Известия".

«В августе, я надеюсь, если всё будет по плану и не будет никаких неожиданностей», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

На данный момент разработка препарата находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся еще около месяца. Гинцбург допустил изменчивость коронавируса, а значит, в дальнейшем специалистам придется раз в два-три сезона создавать новые вакцинные штаммы.

Однако если коронавирус меняться не будет, то вакцину включат в национальный календарь прививок. Гинцбург выразил уверенность, что «этот вирус пришел надолго и всерьез».

По словам Дмитрия Морозова, гендиректора биотехнологической компании «Биокад», разрабатывающей вакцину совместно с государственным научным центром «Вектор», к концу года планируется выйти на производство 3 млн доз вакцины ежемесячно. В первую очередь вакцинировать будут людей из группы риска, то есть пожилых граждан, лиц с хроническими заболеваниями, медиков, соцработников и сотрудников правоохранительных органов.


По состоянию на 16 мая в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 272 043, в том числе 9200 — за последние сутки. 63 166 человек вылечились. 2537 пациентов скончались.




Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев/"Известия"

 
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Комментарии


Здравоохранение
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