Путин заявил, что поручал доплачивать врачам за сам факт работы с больными COVID-19, а не считать часы или минуты

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Он отметил, что выплаты должны производиться в том объеме, о котором он ранее говорил, за сам факт работы с больными COVID-19.«И вам хочу сказать, и всем остальным коллегам.», — сказал Путин после завершения доклада врио главы Севастополя Михаила Развожаева.Президент пообещал подробно обсудить вопрос о выплатах работающим зараженными COVID-19 медикам на следующей неделе.«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации — я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения — как выполнено это поручение», — сказал он.В апреле Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 пациентами. В апреле—июне выплаты должны получать:- врачи-специалисты стационаров — по 80 тыс. руб. в месяц;- средний медицинский персонал стационаров и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб. в месяц;- младший медицинский персонал стационаров, средний и младший медперсонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. руб. в месяц.Все эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).11 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране Путин заявил, что все необходимые средства для проведения выплат медикам в регионы уже поступили, однако на руки люди получили деньги далеко не везде.«Получили их, что называется, на руки 56 тыс. человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. Поручаю главам субъектов Федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты <...> Прошу иметь в виду, дорогие друзья. Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — сказал тогда Путин.Фото: Алексей Никольский / ТАСС / РБК