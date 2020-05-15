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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Путин заявил, что поручал доплачивать врачам за сам факт работы с больными COVID-19, а не считать часы или минуты

15 мая 2020 17:05
97
Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам.
Выплаты медикам, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19, должны быть произведены не позднее 15 мая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прошедшей в видеорежиме церемонии открытия новых медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19,передает РБК.

Он отметил, что выплаты должны производиться в том объеме, о котором он ранее говорил, за сам факт работы с больными COVID-19.

«И вам хочу сказать, и всем остальным коллегам. Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там 5–10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то, я что, поручал часы считать, что ли? Нет», — сказал Путин после завершения доклада врио главы Севастополя Михаила Развожаева.

Президент пообещал подробно обсудить вопрос о выплатах работающим зараженными COVID-19 медикам на следующей неделе.

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации — я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения — как выполнено это поручение», — сказал он.

В апреле Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 пациентами. В апреле—июне выплаты должны получать:

- врачи-специалисты стационаров — по 80 тыс. руб. в месяц;
- средний медицинский персонал стационаров и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб. в месяц;
- младший медицинский персонал стационаров, средний и младший медперсонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. руб. в месяц.

Все эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

11 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране Путин заявил, что все необходимые средства для проведения выплат медикам в регионы уже поступили, однако на руки люди получили деньги далеко не везде.

«Получили их, что называется, на руки 56 тыс. человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. Поручаю главам субъектов Федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты <...> Прошу иметь в виду, дорогие друзья. Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — сказал тогда Путин.






Фото: Алексей Никольский / ТАСС / РБК
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Комментарии


Здравоохранение
15 мая 2020  17:05
Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам.
Путин заявил, что поручал доплачивать врачам за сам факт работы с больными COVID-19, а не считать часы или минуты
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