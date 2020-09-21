Проект ИИР СамГМУ получил грант на создание сервиса автоматической оценки тяжести поражения легких при COVID-19

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Проект Института инновационного развития СамГМУ «Сервис автоматической оценки тяжести поражения легких у пациентов с COVID-19» получил грант Инновационного фонда Самарской области в размере 4 млн рублей. Со стороны СамГМУ софинансирование составит 1 млн рублей.



Цель проекта - сократить время обработки исследований и повысить качество объективной оценки врачом состояния тяжести поражения легких за счет набора технологических решений: применения алгоритмов автоматической сегментации легких, включающих пораженные ткани, алгоритмов, классифицирующих ткани легкого на здоровую и пораженную с определением объемных характеристик, а также алгоритмов сегментации поражения легких по типу «матового стекла» и консолидации.



В ходе проекта будет создано решение для автоматической обработки лучевых исследований органов грудной клетки, выполненных на аппарате компьютерной томографии. Оно позволит обрабатывать медицинское изображение менее чем за 10 минут, сегментировать всю ткань легких вне зависимости от ее плотностных характеристик, определять поражение легких по типу «матового стекла» и консолидации, характерных для COVID-19.

«Это решение позволит повысить точность и сократить время постановки диагноза, - говорит директор ИИР СамГМУ, к.м.н. Сергей Чаплыгин. – Далее оно будет встроено в работу рентгенологических служб».



На данный момент ученые ИИР разработали технологическую платформу и реализовали проект по созданию сходного по задачам программного обеспечения. Также накоплена база данных, которая состоит из исследований пациентов с верифицированной коронавирусной пневмонией.



Команда проекта состоит из экспертов лучевой диагностики, специалистов по разработке программного обеспечения и управлению проектами. В нее вошли: научный руководитель – заведующий рентгеновским отделением Клиник СамГМУ, к.м.н. Павел Зельтер, технический руководитель – руководитель отдела «Обработки медицинских данных и СПППВР» ИИР СамГМУ Александр Понятов.

«Сейчас во всех лечебных учреждениях очень большая нагрузка на КТ - количество исследований выросло минимум в два раза, а число врачей не увеличилось, - говорит Павел Зельтер. – Поэтому врачам нужно помогать, чтобы можно было описывать исследования без потери качества. Выявить коронавирус на КТ не трудно, важно правильно оценить распространенность процесса. От этого зависит тактика ведения пациента. Внедрение такой системы, которая будет выдавать объективные числовые показатели, позволит нам индивидуально подбирать лечение, а значит и улучшить его результаты», передает пресс-служба СамГМУ.