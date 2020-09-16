Прививки  от гриппа : почему это важно?

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Грипп - острая вирусная инфекция (ОРВИ), которая передается воздушно-капельным путем, с острым началом, лихорадкой 38 °C и выше, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Опасен осложнениями, риском летального исхода. Случаи заболевания регистрируются круглый год. Подъем заболеваемости: осень-зима.



Вакцинация остается наилучшим методом профилактики гриппа и снижения риска серьезных осложнений (даже если инфицирование случится).



Поскольку сезон гриппа в этом году совпадает с эпидемией новой коронавирусной инфекции, в этом году особенно важно быть привитым против гриппа, и чем раньше будет проведена вакцинация, тем лучше. Сочетанное течение двух инфекций может иметь худший прогноз.



Вакцинация против гриппа рекомендована всем людям, начиная с 6 месяцев жизни (при отсутствии противопоказаний).

Если вы сделаете прививку от гриппа, а затем заболеете, то заболевание будет протекать в легкой форме . Это снизит вероятность госпитализации, особенно, при увеличенной нагрузке на медицинские учреждения в связи с COVID-19.



Состав вакцин против гриппа пересматривается ежегодно. Каждые 6 месяцев ВОЗ организует совещание консультативной группы экспертов, задача которого заключается в анализе всех собранных ГСЭГОМ (Глобальная система ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер) данных о вирусах гриппа, а также в разработке рекомендаций по составу вакцин против гриппа для использования в предстоящем сезоне гриппа. Эти рекомендации учитываются при разработке, производстве и лицензировании вакцин против гриппа.



Сентябрь и октябрь - лучшее время для вакцинации, чтобы успеть выработать иммунитет, который защитит на протяжении всего сезона гриппа. Если говорить о поздней вакцинации, то лучше сделать прививку позже, чем вообще не делать.



Для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа. В течение этого времени ограничьте контакты и исключите контактирование с теми, у кого есть симптомы гриппа и других вирусных заболеваний.



Позаботьтесь о вакцинации против гриппа в начале сезона. Сейчас самое время задуматься о том, когда, как и где вы сделаете прививку от гриппа, передает Минсоцдемографии Самарской области.