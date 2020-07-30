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Представители федерального исследовательского центра имени Бакулева посетили Самару с рабочим визитом

30 июля 2020 21:37
119
Они посетили Самарский областной клинический кардиологический диспансер и провели встречу с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном.
В рамках рабочего визита представители Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России посетили Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова и провели встречу с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном.

Как рассказал заместитель директора Владимир Семенов, федеральный медицинский центр курирует Приволжский федеральный округ по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение». Напомним, одним из приоритетных направлений нацпроекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По итогам визита федеральные специалисты особое внимание обратили на развитие службы сердечно-сосудистой хирургии и необходимость ее тесного взаимодействия с кардиологической службой в рамках реализации мероприятий нацпроекта, а также на вопросы организации направления жителей региона на лечение в федеральные медицинские центры, информатизации процессов работы служб.

«Кардиохирургия - знаковое направление работы системы здравоохранения, - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Большие успехи в этой области медицины достигнуты нашими предшественниками. И сегодня специалисты работают, опираясь на опыт коллег, проводят операции любой степени сложности, постоянно повышают свои профессиональные компетенции. Наши совместные задачи сегодня – интегрировать работу кардиологов и сердечно-сосудистых хирургов, обеспечить своевременное и качественное лечение пациентов, в том числе в федеральных медицинских центрах, эффективную реализацию мероприятий нацпроекта, направленную на снижение смертности от сердечных недугов и сохранение жизней жителей региона», передает пресс-служба минздрава СО.
 
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Комментарии


Здравоохранение
30 июля 2020  21:37
Они посетили Самарский областной клинический кардиологический диспансер и провели встречу с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном.
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В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
 В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы г.о Самара, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды... Новости Тольятти
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