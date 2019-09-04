Правительство РФ планирует поставить 38 новых автомобилей скорой медицинской помощи в Самарский регион

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3 сентября Председатель Правительства РФподписал распоряжение, согласно которому Самарская область до конца 2019 года получит 38 автомобилей скорой медицинской помощи российского производства. Это автомобили «ГАЗ», «УАЗ» и «ФОРД Соллерс Елабуга».32 машины из них – класса «В» и 6 – класса «С» - реанимобили. В машинах есть все необходимое оборудование для оказания скорой медицинской помощи, в том числе для сложных - тяжелых пациентов, передает пресс-служба минздрава СО.