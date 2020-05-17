Появилась подробная информация о заболевших коронавирусом по районам Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 17 мая в регионе подтверждены 65 случаев COVID-19:- 32 в г. Самара,- 11 в г. Тольятти,- 8 в г. Сызрань,- 4 в г. Новокуйбышевск,- 3 в Сызранском районе,- 2 в Ставропольском районе,- 1 в г. Отрадный,- 1 в г. Похвистнево,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Шигонском районе,- 1 в Кинельском районе.3 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (2- в Ставропольском районе, 1 в Сызранском районе).62 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.Всего в Самарской области зафиксировано 1437 случаев заболевания, 295 человек выздоровели, 9 скончались.Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4338, нарастающим итогом 99700.на 16.05.2020 меднаблюдение проводится в отношении 497 человек.Полиция выявила нарушений и составила протоколов -47, транспортная полиция - 5, мун.органы власти - 5.