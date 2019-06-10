Пострадавшие в ДТП с туравтобусами в Сочи доставлены в Краснодар вертолётом
10 июня 2019 18:27
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— На госпитализации после ДТП в Сочи продолжает оставаться 21 человек, в том числе трое детей. Два пациента — взрослый и ребёнок — переведены санавиацией в краевые больницы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов.
Ранее Лайф публиковал кадры с места аварии, где произошло столкновение двух экскурсионных автобусов. По последним данным, в результате происшествия пострадало 26 человек, в том числе трое детей. 23 пассажирам потребовалась госпитализация.
Причины ДТП пока не называются. По неподтверждённым данным, один из водителей не предоставил преимущество двигавшемуся по дороге коллеге и выехал на перекрёсток, в результате чего произошло столкновение и один автобус перевернулся.
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