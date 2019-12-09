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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Посчитано, сколько калорий в день должны потреблять пожилые люди

9 декабря 2019 09:01
127
Посчитано, сколько калорий в день должны потреблять пожилые люди
Об этом рассказал Роспотребнадзор.

Так, мужчинам нужно потреблять около 2,5 тысяч килокалорий, женщинам – менее двух. При этом важно следить за потреблением витаминов-антиоксидантов С, Е, А, а также В12, и В6.

Питание для пожилых должно быть, с одной стороны, ограниченным по калорийности, а с другой – полноценным по содержанию незаменимых аминокислот. В меню специалисты рекомендуют добавлять оливковое масло, а среди углеводов выбирать крахмалистые продукты.

Также Роспотребнадзор рекомендует есть зелень, овощи и фрукты. Режим питания советуют делать дробным и есть четыре или пять раз в день без больших перерывов, передает Радио Маяк.

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Комментарии


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