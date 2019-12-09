Посчитано, сколько калорий в день должны потреблять пожилые люди
9 декабря 2019 09:01
127
Так, мужчинам нужно потреблять около 2,5 тысяч килокалорий, женщинам – менее двух. При этом важно следить за потреблением витаминов-антиоксидантов С, Е, А, а также В12, и В6.
Питание для пожилых должно быть, с одной стороны, ограниченным по калорийности, а с другой – полноценным по содержанию незаменимых аминокислот. В меню специалисты рекомендуют добавлять оливковое масло, а среди углеводов выбирать крахмалистые продукты.
Также Роспотребнадзор рекомендует есть зелень, овощи и фрукты. Режим питания советуют делать дробным и есть четыре или пять раз в день без больших перерывов, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
9 декабря 2019 09:01
Об этом рассказал Роспотребнадзор. Здравоохранение
127
7 декабря 2019 16:29
В первую очередь медики подчеркнули, что это обследование и компьютерная томография (КТ) — разные процедуры. Здравоохранение
599
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
268
4 декабря 2019 12:55
Жители мегаполисов, гуляя вдоль оживленных автомобильных дорог, вдыхают множество вредных веществ. Здравоохранение
265
4 декабря 2019 10:00
Им оказалась «селедка под шубой». Здравоохранение
283
3 декабря 2019 22:13
В числе людей, которым рекомендуется воздержаться от данного блюда, — диабетики, гипертоники и люди с высоким уровнем холестерина. Здравоохранение
454
2 декабря 2019 15:35
Министр продолжает контролировать реализацию нацпроекта в отдаленных районах области. Здравоохранение
432
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
574
2 декабря 2019 13:03
Холодец и студень врач советует заменить заливной рыбой, а для мяса по-французски использовать индейку или кролика вместо свинины. Здравоохранение
414
2 декабря 2019 11:08
Это сделано в рамках программы обязательного медицинского страхования. Здравоохранение
360
Современная медицина
24 октября 2019 21:25
Мягкие контактные линзы – это современный и безопасный способ коррекции зрения. Как правильно подобрать линзы, чтобы они выполняли свою функцию и не... Современная медицина
112
18 октября 2019 18:00Подготовка к лазерной эпиляции
Одна из задач современного человека, быть красивым. Не важно кто вы, мужчина или женщина, все сталкиваются с проблемой удаления нежелательных волос. Современная медицина
117
16 октября 2019 17:51МРТ клиника «Она» на Ветеранов, 56: цены и график работы
Пройти магнитно-резонансное сканирование в Санкт-Петербурге не представляет труда, так как в Северной столице ведут прием сотни диагностических центров.... Современная медицина
308
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
154
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14877
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14742
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
268
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
574
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
524
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
475
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
805
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1187
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
484
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
474
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
760
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1983
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2458
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1688
Мероприятия