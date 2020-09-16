Порядка 1300 сотрудников предприятий общественного транспорта Самары  сделали прививки от гриппа.

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В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа. Уже привито более 167 000 человек, из них более 59 000 детей.

В первую очередь прививают тех, кто относится к категории риска – это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, предприятий общественного транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями.

«Это трехвалентная вакцина от тех штаммов вируса, которые мы ожидаем в этом году. Вакцина безопасная, переносится легко», - подчеркивает заместитель главного врача Самарской областной клинической больницы №2 Наталья Волик.

Прививают от гриппа, в том числе, работников транспортной сферы. У них есть возможность пройти вакцинацию как в поликлиниках, так и на базе предприятий общественного транспорта, что более удобно. В Самаре уже сделали прививки около 1300 сотрудников, прежде всего, из числа кондукторского и водительского составов МП «Трамвайно-троллейбусное управление», МП «Самарский метрополитен» и предприятия «Самара Авто Газ», осуществляющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, сообщает пресс-служба облправительства.

«Мы ежедневно перевозим примерно 210 тысяч человек. Заболеть легко - необходимо это минимизировать, нужно провести прививочную кампанию, носить маски, перчатки», - считает директор Трамвайно-троллейбусного управления г.о. Самара Михаил Ефремов.

«Я практически каждый год прививаюсь, - рассказывает сотрудник ТТУ Самары Елена Эртель, - В прошлом году я, например, после прививки вообще не болела всю зиму. Мы с коллегами стараемся все прививаться, потому что отвечаем за перевозку пассажиров, чтобы транспорт в городе ходил, как положено».

Кроме того, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе усилен контроль за соблюдением санитарных норм, масочного режима, в том числе и в транспорте. Каждый кондуктор и водитель в общественном транспорте должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты. Маски обязаны носить и пассажиры. В Самаре представители профильного департамента, транспортных предприятий, городского штаба ДНД, правоохранители ежедневно контролируют, как соблюдается масочный режим во всех видах городского общественного транспорта, а также на садово-дачных маршрутах.

«Масочный режим у нас продолжает действовать, в том числе в транспорте. Все наши пассажиры об этом знают, и хочется их поблагодарить за проявляемую сознательность. Мы ведем разъяснительную работу, а нарушителей приходится высаживать. Принимаются все необходимые меры, чтобы противостоять вирусным инфекциям», - отмечает заместитель руководителя департамента транспорта Администрации г.о. Самара Юрий Тапилин.

Чтобы защитить пассажиров, продолжается и дезинфекция подвижного состава, при этом особое внимание уделяют обработке поручней, сидений, дверных ручек, валидаторов.

Важно то, что профилактические меры реализуются комплексно. В этом году в регионе планируют привить более 60 % населения. Это более 1,9 млн человек. Массовая вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет и не дает распространяться инфекции. Соблюдение масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекция также помогут уберечься от вирусных инфекций.