Попова заявила об остановке роста распространения коронавируса в России

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«День ко дню практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».Глава ведомства предупредила, что несмотря на положительную динамику, соблюдать правила профилактики коронавируса придется еще достаточно долго. Чтобы избежать новой вспышки заболеваемости, граждане должны носить маски в общественных местах, в транспорте и на рабочем месте.«Большая часть населения не переболела, не была инфицирована ровно потому, что люди умеют соблюдать эти правила. И если мы научимся соблюдать это постоянно, научимся не делать каких-то исключений, <…> тогда можно быть уверенным, что нам не придется ужесточать меры», — добавила Попова.За прошедшие сутки в России было выявлено 9709 заболевших COVID-19, при этом 42,4% из них не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, количество новых выявленных случаев заболевания второй день подряд составляет менее 10 тыс.В частности, в Москве пятые сутки подряд выявлено менее 5 тыс. заболевших COVID-19. Как отмечал ранее мэр города Сергей Собянин, нагрузка на коронавирусные стационары снижается за счет снижения числа поступающих в тяжелом состоянии. При этом угроза возобновления распространения инфекции сохраняется до тех пор, пока не появится вакцина, подчеркивал градоначальник.Ранее в мае руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что заболеваемость COVID-19 в стране уже достигла пика.За все время распространения коронавируса в России было выявлено 281 752 заболевших COVID-19. 67373 человека вылечились, в том числе 4207 — за последние сутки. Еще 94 пациента скончались, общее количество летальных исходов достигло 2631 случая.Фото: "Известия"/Дмитрий Коротаев