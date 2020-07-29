Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде

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«Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, хотя наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — сказала она.Ранее на совещании президент России Владимир Путин заявил, что резкая отмена ограничений, связанных с распространением коронавируса, чревата повторным ростом числа заболевших.Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что рост заболеваемости связан с игнорированием населением мер борьбы с вирусом.По данным оперативного штаба, за сутки выявлено 5475 новых случаев заражения COVID-19, 8116 человек выздоровели, 169 пациентов умерли.