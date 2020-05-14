Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

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«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — ответила Попова на вопрос корреспондента, можно ли говорить о стабилизации ситуации. По ее словам, уже 11 дней наблюдается незначительный прирост новых случаев.Фото: Александр Астафьев / ТАСС / РБК