Попова сообщила о прототипе российской вакцины от ВИЧ

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Российские научные центры, в частности новосибирский «Вектор», разрабатывают вакцину от ВИЧ-инфекции и имеют прототипы препарата. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК со ссылкой на ТАСС.



По ее словам, российские ученые разрабатывают вакцину от ВИЧ-инфекции уже «достаточное количество лет».



«У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины. Научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы», — сказала Попова.



1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые его обнаружили в 1980-х годах, однако вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) до сих пор нет.



Россия вышла на плато заболеваемости ВИЧ-инфекцией — в стране установился стабильный уровень прироста числа зараженных, сообщил в конце октября главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.



Однако с ним не согласился академик РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.



«Чтобы страна вышла на плато, у нас должно регистрироваться столько же ВИЧ-инфицированных, сколько умирает от СПИДа, и просто их умирает. Конечно, этого, по счастью, не наблюдается. Но даже по тем скромным данным, которые публикует Минздрав, в прошлом году прибавилось 80 тыс. новых случаев, по данным Роспотребнадзора, больше 90 тыс. новых случаев, а умерли порядка 30 тыс. человек», — пояснил он в разговоре с РБК.



По данным Росстата, в 2019 году в России выявили 80,1 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. На конец 2019 года число инфицированных ВИЧ в стране составляло 1,06 млн человек, согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией.





Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / РБК