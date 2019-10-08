Поликлиника села Рождествено пополнилась новым автомобилем повышенной проходимости

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Министр Михаил Ратманов передал ключи от нового автомобиля повышенной проходимости заведующему поликлиникой- В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, для села Рождествено приобретен автомобиль повышенной проходимости на базе автомобиля УАЗ, - рассказал Михаил Ратмнаов, - Отделение обслуживает 8 населенных пунктов – более 4 тысяч жителей. Данный автомобиль предназначен для эвакуации пациентов с травмами, острыми жизнеугрожающими состояниями в осенне-зимний период, при отсутствии возможности эвакуации по реке Волга при плохих метеоусловиях в Жигулевскую больницу через территорию национального парка «Самарская Лука», а это порядка 40 километров. Надеюсь, что новый автомобиль позволит спасти нам еще больше жителей села.После руководитель ведомства пообщался с жителями села, рассказал о реализации национального проекта «Здравоохранение» и развитии медицины Волжского района и ответил на вопросы.Также Михаил Ратманов посетил поликлинику, где ознакомился с работой передвижного рентген аппарата, которого ранее в учреждении не было. С августа этого года на аппарате выполнено более 50 исследований. В кабинете неотложной помощи руководитель ведомства пообщался с фельдшером Татьяной Погодиной, которая освоила работу на новом аппарате ЭКГ с дистанционной передачей данных в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Кроме того, министр ознакомился с работой экспресс-лаборатории, оснащение которой позволяет качественно провести необходимые исследования.Михаил Ратманов пообщался с почетным гражданином Волжского района Лидией Шалгомовой, которая на протяжении 45 лет работает терапевтом в селе Рождествено и поблагодарил ее за профессионализм, самоотверженный труд и помощь сельчанам.После осмотра поликлиники Михаил Ратманов провел встречу с медицинскими работниками, на которой обсудили наболевшие вопросы в учреждении и реализацию национального проекта. Министр подчеркнул, что рассмотрит возможность оснащения поликлиники новым УЗИ аппаратом и направления молодого специалиста, трудоустроенного по программе «Земский доктор», на обучение по ультразвуковой диагностики, в том числе сосудов шеи.После осмотра объектов здравоохранения Михаил Ратманов провел рабочее совещание с главой Волжского района Евгением Макридиным и и.о. сельского поселения Рождествено Василий Зенин, на котором глава района принял решение выделить денежные средства на приобретение необходимой мебели в поликлинику.После руководитель ведомства посетил село Выползово, где ознакомился с работой нового ФАПа, открытого в конце 2018 года, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО