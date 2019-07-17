Подмосковные врачи рассказали, почему необходимо лечить молочные зубы
17 июля 2019 15:06
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"Ошибочно полагать, что молочные зубы в лечении не нуждаются, потому что временные. Они так же подвержены разрушению, кариесу и другим болезням. Если не лечить такие недуги, то с молочных зубов они могут перейти на уже постоянные — коренные зубы, привести к их разрушению и развитию болезней десен", - рассказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин, которого цитирует пресс-служба.
Стоматолог добавил, что заболевания молочных зубов могут привести к преждевременному удалению зуба, что, в свою очередь, скажется на формировании неправильного прикуса и дефектов речи.
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