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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Подмосковные врачи поставили на ноги пациента, который не мог ходить 15 лет

5 ноября 2019 15:59
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Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом.
Травматологи Ступинской районной клинической больницы поставили на ноги пациента из Таджикистана, передает life.ru. Убайдулло Бобомуродов на протяжении 15 лет не мог ходить и даже сидеть. Подмосковные врачи столкнулись со множеством проблем — бедро полностью срослось с тазом, а позвоночник за минувшие годы искривился.

— Машина меня сбила. Потом я уехал на родину, там меня оперировали. Там вставили пластик, неправильно его вставили. Из-за этого у меня сустав отказал, — рассказал 41-летний Убайдулло Лайфу.

Он обратился к российским врачам по совету родственника. В Ступинской ЦРКБ обследовали пациента и взялись исправить ошибку коллег. Оказалось, что бедро мужчины полностью срослось с тазом, при этом произошло укорочение левой ноги на шесть сантиметров. К этим проблемам добавились изменения в позвоночнике и внутренних органах.

Медики применили особую методику — эндопротезирование тазобедренного сустава. Операция длилась почти четыре часа, за которые врачам пришлось заново формировать новый канал и практически создавать анатомию бедра. В итоге пациенту вернули подвижность в суставе, частично убрали укорочение левой ноги. Сейчас он уже ходит, но пока с помощью костылей. После выздоровления мужчина мечтает поиграть в футбол. 
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Комментарии



Здравоохранение
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