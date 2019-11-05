Подмосковные врачи поставили на ноги пациента, который не мог ходить 15 лет
5 ноября 2019 15:59
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— Машина меня сбила. Потом я уехал на родину, там меня оперировали. Там вставили пластик, неправильно его вставили. Из-за этого у меня сустав отказал, — рассказал 41-летний Убайдулло Лайфу.
Он обратился к российским врачам по совету родственника. В Ступинской ЦРКБ обследовали пациента и взялись исправить ошибку коллег. Оказалось, что бедро мужчины полностью срослось с тазом, при этом произошло укорочение левой ноги на шесть сантиметров. К этим проблемам добавились изменения в позвоночнике и внутренних органах.
Медики применили особую методику — эндопротезирование тазобедренного сустава. Операция длилась почти четыре часа, за которые врачам пришлось заново формировать новый канал и практически создавать анатомию бедра. В итоге пациенту вернули подвижность в суставе, частично убрали укорочение левой ноги. Сейчас он уже ходит, но пока с помощью костылей. После выздоровления мужчина мечтает поиграть в футбол.
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