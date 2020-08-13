Почти 2 тысячи детей обследовали на новом аппарате МРТ в Самарской детской клинической больнице

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В модернизации системы здравоохранения региона заключается и стратегия лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. В своем Послании 2019 года глава региона отметил:«Семья счастлива только тогда, когда здоровы дети. Поэтому мы наращиваем усилия по строительству и модернизации детских медучреждений».В детские больницы региона поступает новое оборудование, в том числе высокотехнологичное.Как пояснила главный врач Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Ольга Галахова, оборудование в рамках федеральной программы начало поступать в учреждение в 2018 году:«Мы получили два прекрасных аппарата УЗИ экспертного класса, один стационарный, другой переносной. Поступила также ретинальная камера, позволяющая исследовать глазное дно у глубоко недоношенных детей и определить развитие осложнений до того, как ребенок начнет терять зрение, и вовремя вмешаться, чтобы исправить ситуацию».Кроме того, больница получила мочевой анализатор, который позволяет более качественно проводить порядка двух тысяч лабораторных исследований в сутки, два аппарата для снятия электрокардиограммы, два электроэнцефаллографа, одни из которых переносной, что позволило внедрить ЭГ-мониторинг. Значительно облегчили работу врачей и состояние детей два так называемых ЛОР-комбайна.«Но самым главным достоянием нацпроекта мы считаем установку аппарата МРТ, которого в нашей больнице никогда не было, - рассказала Ольга Галахова. – Перемены заметны каждому: на подобный вид исследования мы возили детей в другие учреждения. Сейчас мы имеем собственный прекрасный аппарат. Более того, дополнительно к нацпроекту нам были выделены деньги из бюджета Самарской области на покупку МРТ, совместимого с монитором и наркозной аппаратурой. То есть мы можем теперь проводить исследования у себя не только тех детей, которые лечатся у нас, но и тех, кого направляют из других больниц области. Оборудование было запущено в декабре прошлого года, за это время проведено почти две тысячи исследований».В июле этого года в больницу поступило новое хирургическое оборудование за счет средств нормированного страхового запаса. Это электротехническая установка, которая позволяет проводить операции бескровно.«Оборудование такого класса было, прежде всего, поставлено в детскую больницу, учитывая приоритет детства в нашей области, - отметил заместитель директора ТФОМС Алексей Шатилов. - Подобные аппараты есть в Москве и Санкт-Петербурге, в Самаре такого аппарата до этого не было. Это самый передовой в мире электрокоагулятор. Наши хирурги приобрели уникальный опыт, а пациенты значительно легче переносят операции, быстрее проходит и реабилитационный период. В перспективе это направление будет развиваться».Детский хирург Евгений Новоженов отмечает, что это оборудование – последнее достижение в хирургии, установка позволяет делать как самые простые, так и самые уникальные операции.«Аппарат очень сложный, но устроен так, что хирургу работать на нем легко. Если в двух словах – он считывает все параметры организма, мы нажимаем на кнопочку, он сообщает, что кровеносный сосуд заварен, мы можем приступать к операции, никаких швов не нужно, все делается очень быстро, надежно. Современное оборудование с каждым разом все проще, мы его освоили за считанные часы. Сделали на нем уже больше десятка операций. Сократился травматизм, время операции, дети быстрее восстанавливаются, кровопотери нет. Это очень удобно всем – и хирургам, и детям, которым мы можем делать весь спектр операций, включая онкологию, кроме операций на сердце и головном мозге».Для областной детской больницы, через которую в год проходит около 60 тысяч детей, и делается около 4 - 4,5 тысяч операций, эта аппаратура имеет особое значение - порой на операционном столе оказывается новорожденный весом не более 500 граммов.В рамках нацпроекта в этом году 39 учреждений Самарской области, оказывающих медицинскую помощь детям, всего получат 88 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: 2 компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО