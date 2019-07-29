Почти 90 человек узнали свой ВИЧ-статус за два часа работы мобильной лаборатории СПИД-центра на форуме «IВолга»
29 июля 2019 16:24
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процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры». Дамы почтенного возраста, но с молодой душой и активной жизненной позицией прошли экспресс-тестирование на ВИЧ. Они рассказали, что в годы их юности об этой болезни ещё не было известно, а вот сегодняшнее поколение должно думать о том, как защититься от ВИЧ-инфекции.
Примеру волонтёров серебряного возраста последовали и молодые участники форума. К мобильной лаборатории СПИД-центра выстроилась очередь. В ожидании результата ребята изучали информационные материалы по теме профилактики ВИЧ-инфекции, задавали вопросы врачам, проявляя искренний интерес к тому, как работают тест-системы, как передаётся вирус, какие существуют способы защиты.
Это уже пятая ежегодная акция, которую на форуме «IВолга» проводит Самарский областной клинический СПИД-центр. «Знать о ВИЧ - значит жить!» - такую мысль медики стремятся донести до молодого поколения. Форумчане становятся «амбассадорами» профилактической миссии врачей, на своём примере показывая, что тест на ВИЧ – вполне рядовая процедура, которую должен пройти каждый.
Повторить пример участников «IВолги» можно в СПИД-центрах по адресам:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178, понедельник-пятница 8:00-17:30
г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а, понедельник-среда-четверг-пятница 8:00-15:00, вторник 12:00-19:00
г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25, понедельник-четверг 8:00-13:30, пятница 8:00-12:00
г. Тольятти, ул. Зеленая, 15, понедельник-четверг 8:00-13:30, пятница 8:00-12:00, передает пресс-служба СПИД-центра.
Фото: пресс-служба СПИД-центра
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