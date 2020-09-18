Почти 300 жительниц Волжского района прошли маммографию в новом передвижном комплексе

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С середины августа в Волжском районе работает новый передвижной маммограф. Он получен в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, всего в рамках нацпроекта Самарская область получила в этом году тринадцать новых передвижных комплексов – десять флюорографов и три маммографа. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал их в медучреждения 10 районов в сельские больницы.

Волжская центральная районная больница получила две машины — передвижные флюорограф и маммограф. «Они оборудованы цифровыми флюорографическими и маммографическими аппаратами, что позволяет сделать данные виды медицинской помощи более доступными, особенно это актуально для сельских территорий, — рассказал главный врач больницы Дмитрий Лисица. — Фактически каждая машина – это передвижной диагностический пункт».

Сейчас мобильные комплексы оказывают диагностическую помощь жителям населенных пунктов района. Так, на следующей неделе передвижной маммограф будет работать в Курумоче, затем – в Смышляевке, Рождествено, Черноречье, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО