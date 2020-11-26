Почти 200 самарских пациентов прошли курс долечивания в санатории «Можайский»

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На сегодняшний день около 200 пациентов уже прошли курс долечивания в реабилитационном отделении Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, расположенном на территории санатория «Можайский».

«Сначала у нас проходил пробный курс долечивания пациентов, для этого мы использовали 40 коек, - рассказал главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пушкин. – Убедившись в эффективности такого подхода, мы развернулись на полную мощность, сейчас используются все 120 коек. На сегодняшний день около 200 пациентов прошли у нас курс долечивания».

Напомним, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе уже подготовлены 4 санатория общей коечной мощностью 485 коек. Это санаторий «Можайский» Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, ОАО «Санаторий им В.П. Чкалова», санаторий «Волга» санаторно-курортного комплекса «Приволжский» министерства обороны РФ, медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России.

В реабилитационное отделение пациентов переводят по показаниям после лечения в стационаре. Здесь они проходят дальнейшее лечение под круглосуточным наблюдением медицинского персонала.

На данный момент в санатории «Можайский» находится 110 человек, но эта цифра постоянно меняется, идет выписка пациентов, прошедших курс реабилитации, и новое поступление жителей из стационаров на долечивание. В зависимости от тяжести перенесенного заболевания и состояния пациенты проводят здесь до двух недель.

«У нас работает персонал, который состоит из врачей нескольких направлений, накопивших достаточно богатый опыт реабилитационной работы в нашей больнице, - отметил Сергей Пушкин. – Здесь работают специалисты по реабилитации, терапевты, сотрудники физиотерапевтического отделения, специалисты по лечебной физкультуре. Для каждого пациента они создают индивидуальные планы комплексного лечения тех функций, которые были утрачены в процессе заболевания. Цель – чтобы человек восстановился под контролем медперсонала. В реабилитационном отделении для этого есть все необходимое – и специалисты, и оборудование, и комфортные условия».

Долечивание и реабилитация показаны пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, внебольничную пневмонию средней и тяжелой степени. Направление осуществляется по решению лечащего врача в соответствии с показаниями, сообщает пресс-служба облправительства.